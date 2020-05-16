"Не надо делать трагедии": руководитель украинского биатлона считает коронавирус раздутой проблемой

Владимир Брынзак предложил обратить внимание на статистику.

Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак высказал мнение о ситуации с коронавирусом в стране.

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Брынзака цитирует "Главком".

"Есть цифры. За два месяца в Украине умерло сто тысяч человек, из них от коронавируса - 200 человек. Достаточно включить здравый смысл, чтобы понять, что что-то здесь не так. Но все верят.

И вот я сейчас скажу и буду врагом. Да, беречься не помешает. Когда выхожу в люди, надеваю маску. Мою руки, пользуюсь антисептиком. Этого достаточно. Не надо делать трагедии из смерти 200 человек на 40 миллионов населения. От алкоголизма в то же время умерло шесть тысяч", - заявил президент ФБУ.

Брынзак уверен, что последствия карантина будут более ощутимыми, чем сам вирус:

"А риски, сколько самоубийств из-за того, что людей закрыли дома, кто-то подсчитал? Люди сидят в "хрущевках", в плесневых комнатах с грибком и не могут выйти на улицу, пройтись по парку, подышать свежим воздухом и поднять иммунитет. Это нормально? Об экономических последствиях этого кризиса вообще молчу. Как по мне, не было бы интернета, такой паники бы не было".

По состоянию на 16 мая в Украине зафиксировано 17 858 случаев заражения коронавирусом. Из них 497 человек погибли.

УНИАН ранее публиковал календарь следующего сезона Кубка мира по биатлону.