Федерация баскетбола Украины озвучила официальные данные.

50% баскетболистов, выступающих в украинской Суперлиге, переболели коронавирусом.

ФБУ на своем официальном сайте сообщила о количестве заразившихся в каждом из клубов.

Статистический отчет от ФБУ:

– "Будивельник" - 12 игроков переболели (100% состава команды);

– "Николаев" - 9 игроков (75%);

– "Харьковские Соколы" - 7 игроков (70%);

– "Днепр" - 10 игроков (60%);

– "Прометей" - 10 игроков (55%);

– "Черкасские Мавпы" - 11 игроков (50%);

– "Химик" - 5 игроков (42%);

– "Запорожье" - 4 игрока (30%);

– "Одесса" - 3 игрока (25%);

– "Тернополь" - 1 игрок (7%);

– "Киев-Баскет" - не болели.

Приостановку сезона в ФБУ не рассматривают. Об этом сказал в комментарии Tribuna.com генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский.

"Приостановления сезона не будет. Те игроки, которые уже переболели, в ближайшее время не должны болеть. Поэтому они будут играть. По той тенденции, которая сейчас есть в Украине, когда с каждым днем количество заболевших увеличивается, мы рассчитываем, что где-то в середине декабря почти все наши спортсмены переболеют. А это значит, что в дальнейшем они будут здоровы и мы нормально продолжим чемпионат", - заявил Драбиковский.

По его словам, переноситься могут только отдельные игры, если команда не может собрать для заявки 8 человек.

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Автор: Антон Дударь