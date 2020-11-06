50% баскетболистов, выступающих в украинской Суперлиге, переболели коронавирусом.
ФБУ на своем официальном сайте сообщила о количестве заразившихся в каждом из клубов.
Статистический отчет от ФБУ:
– "Будивельник" - 12 игроков переболели (100% состава команды);
– "Николаев" - 9 игроков (75%);
– "Харьковские Соколы" - 7 игроков (70%);
– "Днепр" - 10 игроков (60%);
– "Прометей" - 10 игроков (55%);
– "Черкасские Мавпы" - 11 игроков (50%);
– "Химик" - 5 игроков (42%);
– "Запорожье" - 4 игрока (30%);
– "Одесса" - 3 игрока (25%);
– "Тернополь" - 1 игрок (7%);
– "Киев-Баскет" - не болели.
Приостановку сезона в ФБУ не рассматривают. Об этом сказал в комментарии Tribuna.com генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский.
"Приостановления сезона не будет. Те игроки, которые уже переболели, в ближайшее время не должны болеть. Поэтому они будут играть. По той тенденции, которая сейчас есть в Украине, когда с каждым днем количество заболевших увеличивается, мы рассчитываем, что где-то в середине декабря почти все наши спортсмены переболеют. А это значит, что в дальнейшем они будут здоровы и мы нормально продолжим чемпионат", - заявил Драбиковский.
По его словам, переноситься могут только отдельные игры, если команда не может собрать для заявки 8 человек.
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