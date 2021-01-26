Лучший хоккеист в истории может гордиться дочкой.

Сегодня знаменитый хоккеист Уэйн Гретцки отмечает 60-летний юбилей. Выходец из Украины оставил весомый отпечаток в истории НХЛ и считается лучшим хоккеистом в истории. Дедушка и бабушка Уэйна родом из Тернопольской области, а сам хоккеист при рождении получил имя Иван Грецкий.

Спортсмен также признан лучшим хоккеистом НХЛ всех времен, увековечен в "Хоккейном зале славы". Номер 99, под которым он выступал, закреплен за ним в составах всех команд НХЛ.

Одной из причин гордости Гретцки за пределами хоккея является его дочь Паулина. Она реализовала себя успешно в модельном бизнесе. В 2014 году заняла 59-е место в списке "AskMen". В 2006 году записала дебютную песню "Collecting Dust" в жанре поп-музыка.

Паулина имеет 985 тысяч подписчиков в Instagram. Там модель регулярно радует фолловеров "клубничкой".

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Автор: Будрин Артем