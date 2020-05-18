Кроссовки легенды баскетбола Джордана проданы на аукционе за полмиллиона долларов (фото)
Кроссовки легендарного баскетболиста НБА Майкла Джордана были проданы на аукционе Sotheby’s за 560 тысяч долларов.
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Об этом сообщает Fox News.
Этот лот стал рекордным среди всех пар кроссовок, которые выставлялись на данном аукционе.
Победитель стал обладателем пары Nike Air Jordan 1, которые были выполнены в красном, черном и белом цветах к старту сезона-1984/85. Тогда Джордан провел в них свой дебютный сезон в НБА за "Чикаго Буллз".
Майкл Джордан является шестикратным чемпионом НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998), а также двукратным победителем Олимпиады (1984, 1992). Атакующий защитник выступал за "Чикаго Буллз" и "Вашингтон Уизардс".
Как сообщал УНИАН, в конце февраля в Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с легендарным баскетболистом НБА Коби Брайантом.