"Простые и здоровые рецепты": Свитолина завела кулинарный блог на карантине (фото)
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина решила вести кулинарный блог, чтобы показать людям, как питаются спортсмены.
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На своей странице в Instagram украинка опубликовала свое фото с бутербродами на столе и анонсировала серию постов на тему еды, которые будут появляться на ее официальном сайте The ES Club.
"Я рада поделиться с вами новым блогом, который буду вести с моими кулинарными друзьями. Смогу предложить вам простые и здоровые рецепты, а также новые идеи, как использовать "суперфуды", - написала 25-летняя теннисистка.
Напомним, теннисный сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса, а спортсмены находятся по домам на карантине.
Как сообщал УНИАН, ранее Свитолина рассказала, как теряет деньги из-за пандемии коронавируса.