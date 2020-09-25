Спортсмен отметил, что симптомов заболевания у него нет.

Ведущий биатлонист сборной Украины Дмитрий Пидручный заразился коронавирусом.

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Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

Биатлонист пропустит гонку City Biathlon в немецком Висбадене 27 сентября. При этом чувствует он себя нормально.

"Моя поездка в Висбаден и участие в гонке City Biathlon отменяется. Сегодня получил положительный результат теста на коронавирус. Поэтому вынужден быть на самоизоляции.

Чувствую себя прекрасно, никаких симптомов нет. Надеюсь, что в ближайшее время смогу приступить к тренировкам и продолжить тренировочные сборы с командой", - написал Пидручный.

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Автор: Данил Слесь