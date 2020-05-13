Бриллиантовая лига: опубликован обновленный календарь самого престижного легкоатлетического турнира

"Бриллиантовая лига" пройдет с августа по октябрь.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций представила обновленный календарь сезона в самом престижном коммерческом турнире - "Бриллиантовой лиге".

В связи с пандемией коронавируса два этапа пришлось полностью отменить, а часть была перенесена.

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Новый сезон планируют начать 14 августа этапом в Монако, а завершить в октябре в Китае.

Календарь Бриллиантовой лиги-2020

14 августа - Монако

16 августа - Гейтсхед

23 августа Стокгольм

2 сентября Лозанна

4 сентября Брюссель

6 сентября Париж

17 сентября Рим/Неаполь

19 сентября Шанхай

4 октября Юджин

9 октября - Доха

17 октября - второй этап в Китае

Все этапы "Бриллиантовой лиги" в этом сезоне будут отдельными соревнованиями, по итогам которых спортсменам не будут присуждаться очки. Таким образом, в этом сезоне не будет победителей общего зачета, а также не состоится финал в Цюрихе.

Добавим, что летний легкоатлетический сезон стартует за три дня до старта "Бриллиантовой лиги". 11 августа в финском Турку пройдет турнир Continental Tour Gold.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что матч США - Европа в легкой атлетике отменен из-за коронавируса.