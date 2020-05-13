цей матеріал доступний українською

Бриллиантовая лига: опубликован обновленный календарь самого престижного легкоатлетического турнира

11:42, 13 мая 2020
Другое
8 0
Иллюстрация / REUTERS

Международная ассоциация легкоатлетических федераций представила обновленный календарь сезона в самом престижном коммерческом турнире - "Бриллиантовой лиге".

В связи с пандемией коронавируса два этапа пришлось полностью отменить, а часть была перенесена.

Читайте такжеЧемпионат Европы по легкой атлетике отменили из-за коронавируса

Новый сезон планируют начать 14 августа этапом в Монако, а завершить в октябре в Китае.

Календарь Бриллиантовой лиги-2020

14 августа - Монако

16 августа - Гейтсхед

23 августа  Стокгольм

2 сентября  Лозанна

4 сентября  Брюссель

6 сентября  Париж

17 сентября  Рим/Неаполь

19 сентября  Шанхай

4 октября  Юджин

9 октября - Доха

17 октября - второй этап в Китае

Все этапы "Бриллиантовой лиги" в этом сезоне будут отдельными соревнованиями, по итогам которых спортсменам не будут присуждаться очки. Таким образом, в этом сезоне не будет победителей общего зачета, а также не состоится финал в Цюрихе.

Добавим, что летний легкоатлетический сезон стартует за три дня до старта "Бриллиантовой лиги". 11 августа в финском Турку пройдет турнир Continental Tour Gold.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что матч США - Европа в легкой атлетике отменен из-за коронавируса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter