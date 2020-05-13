Бриллиантовая лига: опубликован обновленный календарь самого престижного легкоатлетического турнира
Международная ассоциация легкоатлетических федераций представила обновленный календарь сезона в самом престижном коммерческом турнире - "Бриллиантовой лиге".
В связи с пандемией коронавируса два этапа пришлось полностью отменить, а часть была перенесена.
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Новый сезон планируют начать 14 августа этапом в Монако, а завершить в октябре в Китае.
Календарь Бриллиантовой лиги-2020
14 августа - Монако
16 августа - Гейтсхед
23 августа Стокгольм
2 сентября Лозанна
4 сентября Брюссель
6 сентября Париж
17 сентября Рим/Неаполь
19 сентября Шанхай
4 октября Юджин
9 октября - Доха
17 октября - второй этап в Китае
Все этапы "Бриллиантовой лиги" в этом сезоне будут отдельными соревнованиями, по итогам которых спортсменам не будут присуждаться очки. Таким образом, в этом сезоне не будет победителей общего зачета, а также не состоится финал в Цюрихе.
Добавим, что летний легкоатлетический сезон стартует за три дня до старта "Бриллиантовой лиги". 11 августа в финском Турку пройдет турнир Continental Tour Gold.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что матч США - Европа в легкой атлетике отменен из-за коронавируса.