Одна из лучших теннисисток мира повеселила сеть выходом на "корт" перед кибертурниром (видео)

Белинда Бенчич продемонстрировала свое чувство юмора в сети.

Восьмая ракетка мира Белинда Бенчич разместила в сети забавное видео.

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Швейцарская спортсменка повеселила подписчиков своим выходом для участия в кибертурнире Mutua Madrid Open, в котором теннисисты соревнуются в игре на корте на приставке.

Бенчич решила выйти на "корт" так же, как в реальной жизни. Она надела рюкзак и поднялась по лестнице в спортивной форме под эффектное освещение и песню "I Love Rock & Roll". Оказавшись в гостиной, Бенчич поприветствовала рукой воображаемых болельщиков.

Видео Бенчич разместила в Instagram.

В первом матче турнира Бенчич обыграла испанку Карлу Суарес Наварро со счетом 3:1.

Отметим, что в Mutua Madrid Open участвует также украинка Элина Свитолина. Она стартовала с поражения румынке Соране Кырсте.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что известный теннисист устроился на работу в супермаркет.