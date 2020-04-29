В НБА может появиться третий украинский баскетболист
Форвард южненского "Химика" стал участником драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который должен пройти в этом году.
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Фамилия 20-летнего украинца попала в список 42 участников драфта из зарубежных чемпионатов. Всего в драфте будут принимать участие 205 перспективных спортсменов, из которых 163 представляют местные колледжи.
Войналович был признан лучшим молодым игроком баскетбольной Суперлиги Украины по итогам прошлого сезона. В регулярном чемпионате он провел 24 поединка, набирая в среднем 7,9 очка за игру. Также форвард является кандидатом в сборную Украины.
Драфт НБА-2020 планировалось провести 25 июня, но событие было перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
В НБА уже выступают двое украинцев - центровой Алексей Лень представляет "Сакраменто", а атакующий защитник Святослав Михайлюк - "Детройт".
Как сообщал УНИАН, ранее от коронавируса умерла мать звезды НБА.