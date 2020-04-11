"Коварная болезнь": тренер паралимпийской сборной Украины вылечился от коронавируса

Вячеслав Загреба призвал людей соблюдать режим карантина.

Главный тренер паралимпийской сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ Вячеслав Загреба сообщил, что ему удалось вылечиться от коронавируса.

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Слова специалиста приводит пресс-служба Федерации каноэ Украины.

"Я наконец выздоровел. Я вылечился от COVID-19. От себя лично хочу сказать, что это коварная болезнь, неизвестна, но ее можно преодолеть. Вы должны понять, что ни врачи, ни правительство ни одной страны мира не имеют достаточного опыта в борьбе с этим врагом, а цена ошибки очень высока - это человеческая жизнь.

Мы не сможем преодолеть этот вирус, пока не будем соблюдать элементарные нормы безопасности. Я призываю вас придерживаться всех правил гигиены и карантина - тогда мы остановим эту болезнь", - отметил Загреба.

Напомним, пандемия коронавируса парализовала практически весь мировой спорт. Большинство соревнований отменены или перенесены на неопределенный срок.

УНИАН ранее сообщал о том, что от коронавируса вылечился баскетболист сборной Украины.