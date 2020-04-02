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Украинский теннисист Стаховский попросил Илона Маска помочь Украине победить коронавирус

15:58, 02 апреля 2020
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Стаховский написал Маску в Twitter / btu.org.ua

Украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к генеральному директору Tesla и SpaseX с призывом предоставить Украине помощь в борьбе с распространением коронавируса.

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Маск на своей странице в Twitter сообщил, что у Tesla есть свободные аппараты ИВЛ, которые компания может прислать в любую точку мира, где срочно нужна помощь пациентам в тяжелом состоянии.

Стаховский в комментарии написал Маску следующее:

"Уважаемый господин Маск, ситуация в Украине станет катастрофической за очень короткий период времени. Я хотел бы попросить вас рассмотреть любую медицинскую помощь для моей страны. Уляна Супрун честно распорядится этим. Огромная благодарность за то, что вы делаете".

По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировано уже более 800 случаев заражения коронавирусом, а также 20 летальных исходов.

УНИАН ранее сообщал о том, что баскетболист сборной Украины вылечился от коронавируса.

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