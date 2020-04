Украинский теннисист Стаховский попросил Илона Маска помочь Украине победить коронавирус

Украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к генеральному директору Tesla и SpaseX с призывом предоставить Украине помощь в борьбе с распространением коронавируса.

Маск на своей странице в Twitter сообщил, что у Tesla есть свободные аппараты ИВЛ, которые компания может прислать в любую точку мира, где срочно нужна помощь пациентам в тяжелом состоянии.

Стаховский в комментарии написал Маску следующее:

"Уважаемый господин Маск, ситуация в Украине станет катастрофической за очень короткий период времени. Я хотел бы попросить вас рассмотреть любую медицинскую помощь для моей страны. Уляна Супрун честно распорядится этим. Огромная благодарность за то, что вы делаете".

Dear Mr.Musk, the situation in Ukraine will be disastrous in a very short period of time. I would kindly like to ask you to consider any medical support for my country🙏🇺🇦! @usuprun has the integrity to deal with it. Thank you very much for your deeds. ✊🙏