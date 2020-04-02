"Боролся, как подобает спортсмену": баскетболист сборной Украины вылечился от коронавируса (фото)
10:30, 02 апреля 2020Другое
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Вячеслав Бобров выписался из больницы.
Бобров лечился в Киеве / фото: ФБУ
Игрок сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров покинул больницу после того, как прошел лечение от коронавируса.
Об этом сообщила главный врач Александровской клинической больницы Людмила Антоненко в Facebook.
"Сегодня мы выписали игрока сборной Украины по баскетболу. Вячеслав боролся с вирусом, как и подобает настоящему спортсмену. Быстро выздоровел", - написала Антоненко.
facebook.com/doc.antonenko
Напомним, Бобров, который является игроком испанской "Фуэнлабрады", ранее предположил, что мог заразиться в аэропорту, когда возвращался из Испании. После подтверждения вируса у спортсмена началась пневмония.
УНИАН ранее сообщал о том, что знаменитый испанский футболист переболел коронавирусом и рассказал о симптомах.
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