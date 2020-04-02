"Боролся, как подобает спортсмену": баскетболист сборной Украины вылечился от коронавируса (фото)

Вячеслав Бобров выписался из больницы.

Игрок сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров покинул больницу после того, как прошел лечение от коронавируса.

Об этом сообщила главный врач Александровской клинической больницы Людмила Антоненко в Facebook.

"Сегодня мы выписали игрока сборной Украины по баскетболу. Вячеслав боролся с вирусом, как и подобает настоящему спортсмену. Быстро выздоровел", - написала Антоненко.

Напомним, Бобров, который является игроком испанской "Фуэнлабрады", ранее предположил, что мог заразиться в аэропорту, когда возвращался из Испании. После подтверждения вируса у спортсмена началась пневмония.

УНИАН ранее сообщал о том, что знаменитый испанский футболист переболел коронавирусом и рассказал о симптомах.