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"Боролся, как подобает спортсмену": баскетболист сборной Украины вылечился от коронавируса (фото)

10:30, 02 апреля 2020
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Бобров лечился в Киеве / фото: ФБУ

Об этом сообщила главный врач Александровской клинической больницы Людмила Антоненко в Facebook.

"Сегодня мы выписали игрока сборной Украины по баскетболу. Вячеслав боролся с вирусом, как и подобает настоящему спортсмену. Быстро выздоровел", - написала Антоненко.

facebook.com/doc.antonenko

Напомним, Бобров, который является игроком испанской "Фуэнлабрады", ранее предположил, что мог заразиться в аэропорту, когда возвращался из Испании. После подтверждения вируса у спортсмена началась пневмония

УНИАН ранее сообщал о том, что знаменитый испанский футболист переболел коронавирусом и рассказал о симптомах.

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