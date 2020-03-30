"Это не шутки": баскетболист, заразившийся коронавирусом, обратился к украинцам из больницы (видео)

Вячеслав Бобров призвал всех серьезней отнестись к ситуации и не ходить "на шашлыки".

Игрок сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров, который заразился коронавирусом, записал видеообращение к украинцам.

Видео Бобров выложил в Instagram.

"Своим примером хочу показать, что это не шутки. Сейчас я нахожусь в Александровской больнице города Киева", - отметил Бобров.

Читайте также"Может произойти с каждым": баскетболист сборной Украины заразился коронавирусом

"Пожалуйста, отнеситесь серьезней к ситуации с коронавирусом, соблюдайте правила гигиены, без надобности не покидайте свои дома и квартиры, носите маски и пользуйтесь антисептиками. Но не забывайте, что маски и перчатки не смогут вас защитить на сто процентов - риск заражения высокий.

Пожалуйста, не ходите гулять, не ходите на шашлыки и избегайте мест большого скопления людей. Понимаю, что очень тяжело сидеть в закрытом помещении, но лучше находиться дома и быть здоровым, чем в больнице и лечиться медикаментами. Не подвергайте риску себя, своих близких и окружающих. Не пожалейте денег и закажите доставку на дом. Спасибо", - сказал Бобров.

Напомним, Бобров, который является игроком испанской "Фуэнлабрады", предположил, что мог заразиться в аэропорту, когда возвращался из Испании. Баскетболист рассказал, что уже переболел коронавирусом, но лечится от пневмонии.

УНИАН также сообщал о том, что украинский футболист Андрей Ярмоленко рассказал о жизни в Лондоне в условиях коронавируса.