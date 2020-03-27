Чемпионат Украины по волейболу завершен досрочно без определения призеров

Причиной кардинального решения стала пандемия коронавируса.

Федерация волейбола Украины досрочно завершила сезон в мужской и женской Суперлигах из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба ФВУ.

При этом чемпионов и призеров в этом сезоне не будет. Обладатели путевок в еврокубки будут определены на специальном заседании Исполнительного комитета ФВУ.

Также на этом заседании будет рассмотрен вопрос о расширении мужского и женского первенств до 10 команд.

Изначально волейбольный чемпионат Украины был приостановлен до 3 апреля. На момент остановки в мужской Суперлиге лидером был клуб "Барком-Кажаны", а у женщин - "Прометей".

Напомним, большинство спортивных мероприятий в Украине приостановлено на период карантина. Также завершить сезон, но с определением чемпиона, было решено в баскетбольной Суперлиге.

УНИАН ранее сообщал о решении перенести Олимпиаду-2020 из-за коронавируса.