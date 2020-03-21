"Хотите наступить на те же грабли?": волейболист из Италии обратился к украинцам из-за коронавируса

Олег Плотницкий шокирован отношением жителей к Украине к необходимости соблюдать карантин.

Украинский волейболист Олег Плотницкий, который выступает за итальянскую "Перуджу", обратился к жителям Украины в связи с пандемией коронавируса и карантином в стране.

Об этом Плотницкий написал на своей странице в Facebook, отметив, что большинство украинцев недостаточно серьезно отнеслись к вирусу:

"Вы продолжаете гулять в парках с детьми или без них, ездить на работу, создавать огромные очереди в банках и на остановках. Так же было и здесь, в Италии, первые две недели. Люди не придавали этой болезни никакого значения, все думали, что это очень быстро закончится. Ходили в рестораны и кафе, гуляли в парках или просто по городу, ездили на работу.

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Но оказалось так, что этот вирус не закончился быстро, как все думали, а очень быстро распространялся по всей стране из региона в регион. И вот после того, как всю страну перекрыли, ввели карантин, не оставалось ни одного региона, где бы не нашли хоть одного больного, когда в больницах уже не хватало мест, вот тогда люди поняли, что это реальная опасность для всей страны и начали придерживаться правил карантина. Когда за каких-то 10-14 дней количество больных выросло с сотен до тысяч", - написал Плотницкий.

"Неужели мы, украинцы, хотим наступить на те же грабли? Неужели нам не хватает реального примера для того, чтобы понять, что наша жизнь или жизнь близких нам людей дороже работы, прогулки, просто шатания по городу или оплаты за коммуналку?

Или все же мы дождемся тот день, когда за сутки будет умирать 400-500 человек, а заражаться тысячи, и тогда поймем, что не власть виновата во всем, а только мы, кто не прислушался к советам? Неужели так сложно посидеть дома две-три недели, переждать, уделить детям больше внимания, отдохнуть, хорошо поспать или использовать время для того, что вы хотели бы сделать дома, но из-за работы не могли?", - продолжил волейболист, попросив всех отнестись к ситуации серьезно.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал Александра Усика и Александра Алиева за высказывания о коронавирусе.