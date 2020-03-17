Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве отменен

Соревнования должны были пройти в мае.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве не состоится из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG).

Турнир должен был пройти в столице Украины с 21 по 24 мая. Союз заверил, что постарается перенести ЧЕ на второе полугодие, если ситуация с коронавирусом будет меняться в лучшую сторону.

Кроме того, UEG принял решение отменить соревнования по художественной гимнастике в Париже, турнир по прыжкам на батуте в Гетеборге и чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Баку.

Напомним, карантин в Украине будет действовать до 3 апреля, однако существует вероятность, что он будет продлен.

УНИАН ранее сообщал о том, что Украинская хоккейная лига остановила сезон из-за коронавируса.