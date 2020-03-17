Украинская хоккейная лига остановила сезон из-за коронавируса

Чемпионат Украины будет находиться на паузе до сентября.

Украинская хоккейная лига остановила розыгрыш чемпионата из-за мировой пандемии коронавируса и карантина, который был введен в стране.

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Об этом сообщила пресс-служба УХЛ.

В настоящий момент турнир находится на стадии плей-офф. Следующие матчи будут сыграны в сентябре, перед началом следующего регулярного чемпионата. Пятый сезон первенства должен начаться 1 октября.

Стоит отметить, что в полуфинале плей-офф УХЛ "Белый Барс" встретится с "Кременчуком", а "Донбасс" - с "Днепром".

УНИАН ранее сообщал о том, что в Украине остановлен футбольный чемпионат.