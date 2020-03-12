Чемпионат Украины по баскетболу досрочно завершен из-за коронавируса

Федерация баскетбола Украины приняла официальное решение.

Федерация баскетбола Украины в связи с угрозой коронавируса приняла решение досрочно закончить розыгрыш Суперлиги сезона 2019-2020.

Данное решение принято в ходе экстренного заседания ФБУ, сообщает официальный сайт организации, в связи с введением карантина в Украине. Оно вступает в силу с 13 марта.

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Также завершен розыгрыш Высшей лиги Украины и женских чемпионатов (Суперлиги и Высшей лиги). "Финал четырех" Кубка Украины перенесен на сентябрь 2020 года.

Победители и призеры турниров, а также распределение мест в чемпионате будет проведено в соответствии с положением команд на момент завершения соревнований.

Таблица Суперлиги на данный момент выглядит следующим образом:

1. "Днепр" - 25 матча/45 очков

2. "Киев-Баскет" - 23/40

3. "Прометей" - 24/40

4. "Химик" - 25/39

5. "Одесса" - 25/38

6. "Черкасские Мавпы" - 24/36

7. "Николаев" - 26/34

8. "Запорожье" - 26/34

9. "Харьковские Соколы" - 26/30

УНИАН также сообщал о том, что матч женской сборной Украины по теннису отложен из-за коронавируса.