Чемпионат Украины по баскетболу досрочно завершен из-за коронавируса
Федерация баскетбола Украины в связи с угрозой коронавируса приняла решение досрочно закончить розыгрыш Суперлиги сезона 2019-2020.
Данное решение принято в ходе экстренного заседания ФБУ, сообщает официальный сайт организации, в связи с введением карантина в Украине. Оно вступает в силу с 13 марта.
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Также завершен розыгрыш Высшей лиги Украины и женских чемпионатов (Суперлиги и Высшей лиги). "Финал четырех" Кубка Украины перенесен на сентябрь 2020 года.
Победители и призеры турниров, а также распределение мест в чемпионате будет проведено в соответствии с положением команд на момент завершения соревнований.
Таблица Суперлиги на данный момент выглядит следующим образом:
1. "Днепр" - 25 матча/45 очков
2. "Киев-Баскет" - 23/40
3. "Прометей" - 24/40
4. "Химик" - 25/39
5. "Одесса" - 25/38
6. "Черкасские Мавпы" - 24/36
7. "Николаев" - 26/34
8. "Запорожье" - 26/34
9. "Харьковские Соколы" - 26/30
Виконком ФБУ вирішив завершити проведення чемпіонату Суперліги Після того, як 11 березня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо введення карантину через загрозу поширення епідемії коронавірусу, яке, зокрема, рекомендує обмежити проведення спортивних змагань, 12 березня в онлайн режимі відбулося екстрене засідання виконкому Федерації баскетболу України, на якому було винесено ряд важливих питань, щодо проведення офіційних змагань під егідою ФБУ в умовах поширення у світі коронавірусу COVID-19😢 #ukrbasket #fbu
УНИАН также сообщал о том, что матч женской сборной Украины по теннису отложен из-за коронавируса.