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Коронавирус в спорте: главные новости по состоянию на 29 мая (онлайн)

09:53, 29 мая 2020
Другое
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Мяч Бундеслиги / фото REUTERS

В связи с пандемией коронавируса во всем мире отменили и перенесли ряд спортивных событий, но в последнее время спорт начинает постепенно оживать.

Чемпионат Европы по футболу и Олимпиада-2020 в Токио были перенесены на 2021 год.

Коронавирус в Украине: последние новости

УНИАН следит за развитием событий. Текстовая трансляция о ситуации с коронавирусом в мире спорта по состоянию на 29 мая 2020 года:

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