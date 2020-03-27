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Коронавирус в спорте: главные новости по состоянию на 27 марта (онлайн)

09:25, 27 марта 2020
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Олимпийские кольца в Токио / REUTERS

В связи с пандемией коронавируса во всем мире отменили и перенесли ряд спортивных событий. Звезды спорта заражаются коронавирусом, а команды уходят на карантин.

Чемпионат Европы по футболу и Олимпиада-2020 в Токио уже перенесены на 2021 год.

Коронавирус в Украине: последние новости

УНИАН следит за развитием событий. Текстовая трансляция о ситуации с коронавирусом в мире спорта по состоянию на 27 марта 2020 года:

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