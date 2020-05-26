Коронавирус в спорте: главные новости по состоянию на 26 мая (онлайн)
09:16, 26 мая 2020Другое
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В Европе и мире отменили и перенесли большинство спортивных мероприятий, Евро-2020 и Олимпиада уже отложены на год.
Олимпийские кольца в Токио / REUTERS
В связи с пандемией коронавируса во всем мире отменили и перенесли ряд спортивных событий.
Чемпионат Европы по футболу и Олимпиада-2020 в Токио уже перенесены на 2021 год.
Коронавирус в Украине: последние новости
УНИАН следит за развитием событий. Текстовая трансляция о ситуации с коронавирусом в мире спорта по состоянию на 26 мая 2020 года:
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