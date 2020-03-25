Коронавирус в спорте: главные новости по состоянию на 25 марта (онлайн)

В Европе и мире отменили и перенесли большинство спортивных мероприятий, Евро-2020 и Олимпиада уже отложены на год.

В связи с эпидемией коронавируса во всем мире отменяют и переносят спортивные события, а также объявляют о проведении матчей без зрителей.

Чемпионат Европы по футболу уже перенесен на 2021 год. Под угрозой может оказаться также Олимпиада-2020 в Токио (с 24 июля по 9 августа).

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УНИАН следит за развитием событий. Текстовая трансляция о ситуации с коронавирусом в мире спорта по состоянию на 25 марта 2020 года: