Коронавирус в спорте: главные новости по состоянию на 20 мая (онлайн)

В Европе и мире отменили и перенесли большинство спортивных мероприятий, Евро-2020 и Олимпиада уже отложены на год.

В связи с пандемией коронавируса во всем мире отменили и перенесли ряд спортивных событий. Чемпионат Европы по футболу и Олимпиада-2020 в Токио уже перенесены на 2021 год. Коронавирус в Украине: последние новости УНИАН следит за развитием событий. Текстовая трансляция о ситуации с коронавирусом в мире спорта по состоянию на 20 мая 2020 года:

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