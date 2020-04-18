Коронавирус в спорте: главные новости по состоянию на 17 апреля (онлайн)

В Европе и мире отменили и перенесли большинство спортивных мероприятий, Евро-2020 и Олимпиада уже отложены на год.

В связи с пандемией коронавируса во всем мире отменили и перенесли ряд спортивных событий. Звезды спорта заражаются коронавирусом, а команды уходят на карантин.

Чемпионат Европы по футболу и Олимпиада-2020 в Токио уже перенесены на 2021 год.

Коронавирус в Украине: последние новости

УНИАН следит за развитием событий. Текстовая трансляция о ситуации с коронавирусом в мире спорта по состоянию на 17 апреля 2020 года: