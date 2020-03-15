Коронавирус в спорте: главные новости по состоянию на 15 марта (онлайн)
09:25, 15 марта 2020Другое
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В Европе и мире отменяют и переносят спортивные мероприятия, Евро-2020 и Олимпиада - под угрозой.
Олимпийские кольца в Токио / REUTERS
В связи с эпидемией коронавируса во всем мире отменяют и переносят спортивные события, а также объявляют о проведении матчей без зрителей.
Под угрозой может оказаться чемпионат Европы-2020 по футболу, который должен пройти в двенадцати разных странах в период с 12 июня по 12 июля, а также Олимпиада-2020 в Токио (с 24 июля по 9 августа).
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УНИАН следит за развитием событий. Текстовая трансляция о ситуации с коронавирусом в мире спорта по состоянию на 15 марта 2020 года:
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