Свитолина впервые с 2018 года стала чемпионкой турнира WTA (видео)

Украинская теннисистка завоевала титул в Мексике.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина одержала победу в финале турнира WTA в мексиканском Монтеррее.

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В решающем поединке украинка встречалась с чешкой Мари Бузковой, которая является 57-й ракеткой мира.

Свитолина оформила победу по итогам трех сетов - 7:5, 4:6, 6:4. Для чешки это был первый финал в карьере.

Элина Свитолина выиграла свой 14-й турнир в карьере и первый с 2018 года, когда ей удалось взять титул на Итоговом турнире WTA.

Кроме того, украинка благодаря этому успеху поднялась на две строчки в рейтинге WTA и вновь стала пятой ракеткой мира.

"Моя соперница показала классную игру, мы сыграли матч на очень высоком уровне. Каждая из нас боролась до последнего и хотела порадовать болельщиков. Спасибо им за поддержку. Счастлива, что добилась одной из своих целей. Продолжаю движение в правильном направлении", - цитирует Свитолину пресс-служба WTA.

Видеообзор финала опубликовал официальный YouTube-канал WTA.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинская теннисистка остановилась в шаге от финала турнира в США.