Украинская теннисистка Бондаренко уступила шестой ракетке турнира в Монтеррее

Украинка завершила борьбу на стадии второго раунда.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко проиграла во втором раунде турнира WTA International в мексиканском Монтеррее (призовой фонд - 275 тысяч долларов).

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Бондаренко встречалась со шведкой Ребеккой Петерсон, получившей шестой номер посева.

Матч продолжался 2 часа 4 минуты и завершился в двух сетах - 6:7 (2), 5:7. Украинка совершила четыре брейка, а ее соперница - на один больше.

Стоит отметить, что борьбу в Монтеррее продолжает лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, которой предстоит 5 марта сыграть в 1/8 финала с Ольгой Говорцовой из Беларуси.

УНИАН ранее сообщал о том, что Бондаренко не удалось выиграть финал парного турнира в Мексике.