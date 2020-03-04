Свитолина и Бондаренко вышли во второй круг теннисного турнира в Монтеррее

Призовой фонд теннисного турнира составляет 275 тысяч долларов.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй круг турнира в мексиканском городе Монтеррей с призовым фондом 275 тысяч долларов.

В первом раунде украинка легко одолела сопротивление 88-й ракетки мира Данки Ковинич из Черногории – 6:3, 6:2, пишет Радио Свобода.

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Также, 3 марта выход во второй круг оформила другая украинская теннисистка, опытная Екатерина Бондаренко.

В первом раунде украинка одержала волевую победу над испанкой Сарой Соррибес-Тормо– 3:6, 6:0, 6:2.

После проигранного первого сета Бондаренко приспособилась к игровой манере испанки, и за два последних сета отдала сопернице лишь два гейма.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не смогла пробиться в четвертьфинал на турнире серии Premier 5 в катарской Дохе.