Свитолина и Бондаренко вышли во второй круг теннисного турнира в Монтеррее
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй круг турнира в мексиканском городе Монтеррей с призовым фондом 275 тысяч долларов.
В первом раунде украинка легко одолела сопротивление 88-й ракетки мира Данки Ковинич из Черногории – 6:3, 6:2, пишет Радио Свобода.
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Также, 3 марта выход во второй круг оформила другая украинская теннисистка, опытная Екатерина Бондаренко.
В первом раунде украинка одержала волевую победу над испанкой Сарой Соррибес-Тормо– 3:6, 6:0, 6:2.
После проигранного первого сета Бондаренко приспособилась к игровой манере испанки, и за два последних сета отдала сопернице лишь два гейма.
Как сообщал УНИАН, в конце февраля вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не смогла пробиться в четвертьфинал на турнире серии Premier 5 в катарской Дохе.