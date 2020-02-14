Украинка Ткач стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе
Украинка Юлия Ткач завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Риме.
Ткач стала лучшей в весовой категории до 62 кг.
По пути к финалу украинка одолела представительницу Беларуси Веронику Иванову, а также экс-украинку Татьяну Омельченко, которая выступает за Азербайджан.
В финальной схватке Ткач оказалась сильнее россиянки Инны Тражуковой. Итог финала - победа украинки со счетом 2:1.
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Отметим, что Ткач уже в третий раз в карьере завоевала золото на континентальном первенстве. Ранее она становилась лучшей на чемпионатах Европы в 2011 и 2012 годах. Также на ее счету победа на Европейских играх-2019.
Еще одну медаль дня Украине принесла Алина Акобия. Она завоевала серебро в весовой категории до 57 кг.
Как сообщал УНИАН, днем ранее на чемпионате Европы по борьбе украинки завоевали четыре медали.