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Украинка Ткач стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе

21:02, 14 февраля 2020
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Юлия Ткач / REUTERS

Ткач стала лучшей в весовой категории до 62 кг.

По пути к финалу украинка одолела представительницу Беларуси Веронику Иванову, а также экс-украинку Татьяну Омельченко, которая выступает за Азербайджан.

В финальной схватке Ткач оказалась сильнее россиянки Инны Тражуковой. Итог финала - победа украинки со счетом 2:1.

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Отметим, что Ткач уже в третий раз в карьере завоевала золото на континентальном первенстве. Ранее она становилась лучшей на чемпионатах Европы в 2011 и 2012 годах. Также на ее счету победа на Европейских играх-2019.

Еще одну медаль дня Украине принесла Алина Акобия. Она завоевала серебро в весовой категории до 57 кг.

Как сообщал УНИАН, днем ранее на чемпионате Европы по борьбе украинки завоевали четыре медали. 

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