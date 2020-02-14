Украинка Ткач стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе

В решающей схватке украинская спортсменка одолела соперницу из России.

Украинка Юлия Ткач завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Риме.

Ткач стала лучшей в весовой категории до 62 кг.

По пути к финалу украинка одолела представительницу Беларуси Веронику Иванову, а также экс-украинку Татьяну Омельченко, которая выступает за Азербайджан.

В финальной схватке Ткач оказалась сильнее россиянки Инны Тражуковой. Итог финала - победа украинки со счетом 2:1.

Читайте такжеУкраинец Новиков сенсационно выиграл чемпионат Европы по греко-римской борьбе (видео)

Отметим, что Ткач уже в третий раз в карьере завоевала золото на континентальном первенстве. Ранее она становилась лучшей на чемпионатах Европы в 2011 и 2012 годах. Также на ее счету победа на Европейских играх-2019.

Еще одну медаль дня Украине принесла Алина Акобия. Она завоевала серебро в весовой категории до 57 кг.

Как сообщал УНИАН, днем ранее на чемпионате Европы по борьбе украинки завоевали четыре медали.