Есть дата и место проведения: бой Ломаченко будет объявлен на реванше Уайлдера и Фьюри

Процесс организации события еще продолжается.

Бой чемпиона мира по версиям WBO, WBA и WBC Василия Ломаченко и обладателя пояса IBF в легком весе Теофимо Лопеса должен быть утвержден до 22 февраля.

Читайте такжеБеленюк пообещал поговорить с Ломаченко из-за видео с "вежливыми людьми"

Об этом в комментарии BoxingScene заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Официальное объявление может состояться именно 22 февраля в эфире реванша супертяжеловесов Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

"Процесс продолжается, но могу сказать, что 30 мая - наша рабочая дата. Бой пройдет на "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Моя цель - уладить все детали до 22 февраля, что позволит сделать анонс перед огромной телевизионной аудиторией", - подчеркнул Арум.

Напомним, в случае победы в этом бою Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко получит рекордный гонорар за бой с Лопесом.