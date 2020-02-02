цей матеріал доступний українською

Футболист Динамо забил гол в дебютном матче за турецкую команду (видео)

15:54, 02 февраля 2020
Другое
16 0
Родригес пока не нужен Динамо / фото: twitter.com/ankaragucu

24-летний футболист сборной Люксембурга вышел в стартовом составе на поединок 20-го тура чемпионата Турции против "Касымпаши".

На 50-й минуте команда доверила Родригесу исполнить пенальти - хавбек переиграл вратаря.

Видео гола

Напомним, Родригес будет выступать за турецкую команду до конца сезона. В декабре игрок был переведен в дубль "Динамо" - по данным СМИ, из-за нарушений дисциплины. В январе форвард не полетел с первой командой на сборы в Турцию.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что новичок-легионер не сможет выступать за "Динамо" в текущем сезоне из-за нарушения регламента ФИФА.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter