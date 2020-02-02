Футболист Динамо забил гол в дебютном матче за турецкую команду (видео)
15:54, 02 февраля 2020Другое
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Жерсон Родригес провел удачный поединок.
Родригес пока не нужен Динамо / фото: twitter.com/ankaragucu
Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес дебютировал в составе турецкого "Анкарагюджю", куда перешел на правах аренды.
24-летний футболист сборной Люксембурга вышел в стартовом составе на поединок 20-го тура чемпионата Турции против "Касымпаши".
На 50-й минуте команда доверила Родригесу исполнить пенальти - хавбек переиграл вратаря.
Видео гола
Напомним, Родригес будет выступать за турецкую команду до конца сезона. В декабре игрок был переведен в дубль "Динамо" - по данным СМИ, из-за нарушений дисциплины. В январе форвард не полетел с первой командой на сборы в Турцию.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что новичок-легионер не сможет выступать за "Динамо" в текущем сезоне из-за нарушения регламента ФИФА.
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