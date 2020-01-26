Кубок мира по биатлону: Джима замкнула топ-25 женского масс-старта в Поклюке
17:05, 26 января 2020Другое
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Украинка допускала промахи на трех огневых рубежах.
Эберг допустила промах, но выиграла гонку / фото: twitter.com/biathlonworld
В словенской Поклюке состоялся женский масс-старт в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.
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От Украины в гонке выступила только одна биатлонистка - Юлия Джима. Киевлянка допустила три промаха и отстала от первого места почти на три минуты, став 25-й.
Победу в масс-старте с одним промахом одержала шведка Ханна Эберг. Лиза Виттоцци и Анаис Бескон чисто отработали на огневых рубежах и финишировали в топ-3.
Результаты гонки:
1. Ханна Эберг (Швеция) - 34:14,4 (0+0+1+0)
2. Лиза Виттоцци (Италия) - +6,5 (0+0+0+0)
3. Анаис Бескон (Франция) - +27,6 (0+0+0+0)
25. Юлия Джима (Украина) - +2:52,7 (1+1+1+0)
УНИАН ранее также сообщал о результатах мужского масс-старта в Поклюке.
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