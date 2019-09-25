Чемпион Украины по тхэквондо попал в реанимацию после многократных ранений (видео)

Спортсмен потерял много крови.

Чемпион Украины по тхэквондо Вадим Боярин во вторник, 24 сентября, получил многочисленные ножевые ранения, после чего попал в реанимацию.

Об этом сообщило издание "Полтавщина".

Полиция уже задержала нападавшего, которым оказался спортсмен-дефлимпиец Филипп Полтавец, который играет в настольный теннис. Конфликт произошел в квартире, которую снимает Полтавец. Боярин сразу вышел на улицу, так как из-за нарушений слуха и речи не мог вызвать скорую. Ему оказали первую помощь и вызвали скорую.

Спортсмен был доставлен в больницу с ранениями в живот и шею, а затем перенес операцию. У него была большая потеря крови, поэтому сейчас Боярину переливают кровь в реанимации.

В полиции уже заявили, что в квартире были найдены "предмет, похожий на бульбулятор", а также "вещество растительного происхождения, напоминающее наркотик".

УНИАН ранее сообщал, что экс-игрок НБА был застрелен у собственного дома.