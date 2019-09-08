Украинские гимнасты выиграли пять медалей на этапе Кубка мира

Золотая награда в активе у Игоря Радивилова.

Украинские спортсмены завоевали пять медалей в первый день Кубка мира по спортивной гимнастике в Венгрии.

Обладателем золотой награды стал Игорь Радивилов, которому не было равных в упражнениях на кольцах.

Самый титулованный член украинской сборной Олег Верняев выиграл два серебра - в вольных упражнениях и на коне. Кроме того, у мужчин бронзовую награду в вольных упражнениях добыл Петр Пахнюк.

У женщин бронзовую медаль в опорном прыжке завоевала Ангелина Радивилова.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины завершила летний чемпионат мира по биатлону с семью медалями.