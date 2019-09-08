Украинские гимнасты выиграли пять медалей на этапе Кубка мира
15:22, 08 сентября 2019Другое
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Золотая награда в активе у Игоря Радивилова.
Игорь Радивилов выиграл золото в упражнениях на кольцах / фото: НОК Украины
Украинские спортсмены завоевали пять медалей в первый день Кубка мира по спортивной гимнастике в Венгрии.
Обладателем золотой награды стал Игорь Радивилов, которому не было равных в упражнениях на кольцах.
Самый титулованный член украинской сборной Олег Верняев выиграл два серебра - в вольных упражнениях и на коне. Кроме того, у мужчин бронзовую награду в вольных упражнениях добыл Петр Пахнюк.
У женщин бронзовую медаль в опорном прыжке завоевала Ангелина Радивилова.
УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины завершила летний чемпионат мира по биатлону с семью медалями.
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