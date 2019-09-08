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Украинские гимнасты выиграли пять медалей на этапе Кубка мира

15:22, 08 сентября 2019
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Игорь Радивилов выиграл золото в упражнениях на кольцах / фото: НОК Украины

Обладателем золотой награды стал Игорь Радивилов, которому не было равных в упражнениях на кольцах.

Самый титулованный член украинской сборной Олег Верняев выиграл два серебра - в вольных упражнениях и на коне. Кроме того, у мужчин бронзовую награду в вольных упражнениях добыл Петр Пахнюк.

У женщин бронзовую медаль в опорном прыжке завоевала Ангелина Радивилова.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины завершила летний чемпионат мира по биатлону с семью медалями.

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Теги: #спортивная гимнастика#Игорь Радивилов