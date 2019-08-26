Вторая ракетка Украины Ястремская с победы стартовала на US Open

Украинская теннисистка в матче первого круга обыграла соперницу из Румынии.

Украинка Даяна Ястремская пробилась во второй круг US Open.

Ястремская, которая впервые в карьере попала в посев на турнире "Большого шлема" (под №32), в матче первого раунда обыграла румынку Монику Никулеску (№105 в рейтинге WTA).

Встреча завершилась победой Ястремской в трех сетах - 6:4, 1:6, 6:2.

19-летняя Ястремская одержала свою первую победу в карьере в основной сетке US Open.

Во втором круге украинка сыграет с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон, которая является 71-й ракеткой мира.

УНИАН ранее также сообщал о том, что букмекеры оценили шансы первой ракетки Украины Элины Свитолиной победить на US Open.