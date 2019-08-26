Вторая ракетка Украины Ястремская с победы стартовала на US Open
22:58, 26 августа 2019Другое
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Украинская теннисистка в матче первого круга обыграла соперницу из Румынии.
Даяна Ястремская впервые прошла во второй круг US Open / фото: Tennis Australia
Украинка Даяна Ястремская пробилась во второй круг US Open.
Ястремская, которая впервые в карьере попала в посев на турнире "Большого шлема" (под №32), в матче первого раунда обыграла румынку Монику Никулеску (№105 в рейтинге WTA).
Встреча завершилась победой Ястремской в трех сетах - 6:4, 1:6, 6:2.
19-летняя Ястремская одержала свою первую победу в карьере в основной сетке US Open.
Во втором круге украинка сыграет с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон, которая является 71-й ракеткой мира.
УНИАН ранее также сообщал о том, что букмекеры оценили шансы первой ракетки Украины Элины Свитолиной победить на US Open.
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