цей матеріал доступний українською

"В вашем случае с флагом ЛГБТ": Усик резко ответил российскому фанату

20:55, 23 августа 2019
Другое
962 0
Александр Усик / УНИАН

На своей странице в соцсети боксер поздравил украинцев с Днем флага. Один из подписчиков (судя по его аккаунту, из России) решил задать Усику вопрос: "С днем какого флага, Саня?" и добавил изображение флага РФ, после которого поставил знак вопроса.

Усик отреагировал на данный комментарий. Он ответил: "В вашем случае с флагом ЛГБТ", поставив соответствующий флаг.

скриншот: instagram.com/usykaa

Напомним, свой следующий бой Усик проведет 12 октября. Украинец дебютирует в супертяжелом весе.

УНИАН ранее также сообщал о том, что промоутер подтвердил, что Усик может провести бой с российским боксером.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бокс#Александр Усик