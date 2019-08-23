"В вашем случае с флагом ЛГБТ": Усик резко ответил российскому фанату

Украинскому боксеру не понравился комментарий под постом-поздравлением с Днем флага Украины.

Экс-абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отреагировал на комментарий одного из фанатов в Instagram.

На своей странице в соцсети боксер поздравил украинцев с Днем флага. Один из подписчиков (судя по его аккаунту, из России) решил задать Усику вопрос: "С днем какого флага, Саня?" и добавил изображение флага РФ, после которого поставил знак вопроса.

Усик отреагировал на данный комментарий. Он ответил: "В вашем случае с флагом ЛГБТ", поставив соответствующий флаг.

Напомним, свой следующий бой Усик проведет 12 октября. Украинец дебютирует в супертяжелом весе.

УНИАН ранее также сообщал о том, что промоутер подтвердил, что Усик может провести бой с российским боксером.