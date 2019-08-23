"В вашем случае с флагом ЛГБТ": Усик резко ответил российскому фанату
20:55, 23 августа 2019Другое
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Украинскому боксеру не понравился комментарий под постом-поздравлением с Днем флага Украины.
Александр Усик / УНИАН
Экс-абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отреагировал на комментарий одного из фанатов в Instagram.
На своей странице в соцсети боксер поздравил украинцев с Днем флага. Один из подписчиков (судя по его аккаунту, из России) решил задать Усику вопрос: "С днем какого флага, Саня?" и добавил изображение флага РФ, после которого поставил знак вопроса.
Усик отреагировал на данный комментарий. Он ответил: "В вашем случае с флагом ЛГБТ", поставив соответствующий флаг.
скриншот: instagram.com/usykaa
Напомним, свой следующий бой Усик проведет 12 октября. Украинец дебютирует в супертяжелом весе.
УНИАН ранее также сообщал о том, что промоутер подтвердил, что Усик может провести бой с российским боксером.
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