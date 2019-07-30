Вторая ракетка Украины Цуренко удачно стартовала на турнире в США
09:55, 30 июля 2019Другое
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Украинка преодолела барьер первого раунда теннисного турнира в Вашингтоне.
Цуренко пока не получила соперницу по второму кругу / фото: facebook.com/tsurenkofficial
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко уверенно стартовала на турнире WTA International в Вашингтоне (США).
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В матче первого круга Цуренко разобралась с 51-й ракеткой мира Ван Яфань из Китая.
Поединок продолжался 1 час 13 минут. Украинская теннисистка была сильнее со счетом 6:3, 6:2.
Таким образом, счет личных встреч между соперницами увеличился в пользу Цуренко - 2:0.
Во втором раунде украинка, получившая в посеве турнира пятый номер, встретится с сильнейшей в паре Зарина Дияс (Казахстан) - Кори Гауфф (США).
УНИАН ранее сообщал, что Свитолина провела отпуск в Киеве со своим парнем.
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