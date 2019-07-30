Вторая ракетка Украины Цуренко удачно стартовала на турнире в США

Украинка преодолела барьер первого раунда теннисного турнира в Вашингтоне.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко уверенно стартовала на турнире WTA International в Вашингтоне (США).

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В матче первого круга Цуренко разобралась с 51-й ракеткой мира Ван Яфань из Китая.

Поединок продолжался 1 час 13 минут. Украинская теннисистка была сильнее со счетом 6:3, 6:2.

Таким образом, счет личных встреч между соперницами увеличился в пользу Цуренко - 2:0.

Во втором раунде украинка, получившая в посеве турнира пятый номер, встретится с сильнейшей в паре Зарина Дияс (Казахстан) - Кори Гауфф (США).

УНИАН ранее сообщал, что Свитолина провела отпуск в Киеве со своим парнем.