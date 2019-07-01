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Исторический рекорд: 17-летняя украинка вошла в топ-3 этапа Бриллиантовой лиги

09:59, 01 июля 2019
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Ярослава Магучих / REUTERS

Украинка покорила планку в два метра и обновила личный рекорд, а также стала самой молодой прыгуньей в высоту в истории, которой удалось преодолеть эту отметку.

Кроме того, Магучих удалось обновить собственный юниорский рекорд Украины.

Победу одержала нейтральный атлет Мария Ласицкене (2,04 м), а второй стала американка Вашти Каннингем (2,00 м), которая совершила меньше попыток. Еще одна украинка Юлия Левченко стала четвертой, преодолев планку 1,95 метра.

Ранее УНИАН сообщал, что сборная Украины завоевала 51 медаль на Европейских играх.

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Теги: #легкая атлетика#Бриллиантовая лига#Ярослава Магучих