Украинские легкоатлеты завоевали золото Европейских игр-2019

Сборная Украины стала лучшей в командных соревнованиях по легкой атлетике.

Сборная Украины по легкой атлетике завоевала золотую медаль на Европейских играх-2019 в Минске.

Украинские легкоатлеты выиграли командные соревнования, которые проходили в девяти дисциплинах.

Украинская сборная захватила лидерство после первого этапа - в беге на дистанции 100 метров победил Сергей Смелик. Максимальное количество баллов Украина заработала также в прыжках в длину среди женщин (выиграла Марина Бех-Романчук).

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Второй результат украинцы показали в смешанной эстафете 4х400 метров (Олег Миронец, Анна Рыжикова, Татьяна Мельник и Даниил Даниленко), а также прыжках в высоту среди мужчин (Андрей Проценко).

По итогам восьми дисциплин Украина набрала столько же баллов, сколько и Беларусь (74). Решающей стала смешанная комбинированная эстафета преследования, в которой украинцы (Евгений Гуцол, Ольга Ляховая, Алексей Поздняков и Яна Качур) менее чем на секунду опередили хозяев соревнований.

Это золото стало для сборной Украины девятым на Европейских играх-2019.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские легкоатлеты завоевали две золотые медали Европейских игр в эстафетах.