Шестое золото и топ-3 зачета: украинские байдарочницы выиграли Европейские игры

Украинские гребчихи стали первыми на дистанции 200 метров.

Украинские гребчихи Мария Повх и Людмила Куклиновская завоевали золотые медали Европейских игр в Минске.

Девушки стали первыми в байдарке-двойке на дистанции 200 метров, показав результат 44,781 секунды.

В тройку призеров также вошли Германия (44,961) и Беларусь (45,073).

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Это первое золото для сборной Украины за последние четыре дня. Благодаря этому успеху Украина вернулась на третье место в медальном зачете, добыв уже 23 награды: 6 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых.

Кроме того, для команды в гребле на байдарках и каноэ это третья награда в Беларуси. Ранее два серебра Украине принесли мужские каноэ-двойка и байдарка-двойка.

Ранее УНИАН сообщал, что российский тренер поставил под сомнение победу украинского боксера в Минске.