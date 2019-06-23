Европейские игры-2019: все медали украинских спортсменов

Украинцы продолжают выступать на соревнованиях в Минске.

С 21 июня по 30 июня в Минске проходят Европейские игры-2019.

На соревнованиях Украину представляют 198 спортсменов во всех пятнадцати видах спорта и двадцати двух дисциплинах.

В ходе соревнований борьбу за медали ведут представители 50 стран. Всего будет разыграно 200 комплектов наград в 23 дисциплинах.

Европейские игры-2019: медальный зачет

У украинской сборной в активе семь наград (три золотые, три серебряные, одна бронзовая) и четвертое место в медальном зачете.

Все медали сборной Украины на Европейских играх в Минске

Золото

Георгий Зантарая - дзюдо, 66 кг - видео.

Дарья Белодед - дзюдо, 48 кг - видео.

Анастасия Сапсай - самбо, 80 кг - видео.

Серебро

Анастасия Новикова - самбо, 48 кг.

Елена Сайко - самбо, 64 кг.

Олег Омельчук - стрельба из пневматического пистолета, 10 м.

Бронза

Наталья Смаль - самбо, 72 кг.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, где пройдут Европейские игры-2023.