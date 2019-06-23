Европейские игры-2019: все медали украинских спортсменов
С 21 июня по 30 июня в Минске проходят Европейские игры-2019.
На соревнованиях Украину представляют 198 спортсменов во всех пятнадцати видах спорта и двадцати двух дисциплинах.
В ходе соревнований борьбу за медали ведут представители 50 стран. Всего будет разыграно 200 комплектов наград в 23 дисциплинах.
Европейские игры-2019: медальный зачет
У украинской сборной в активе семь наград (три золотые, три серебряные, одна бронзовая) и четвертое место в медальном зачете.
Все медали сборной Украины на Европейских играх в Минске
Золото
Георгий Зантарая - дзюдо, 66 кг - видео.
Дарья Белодед - дзюдо, 48 кг - видео.
Анастасия Сапсай - самбо, 80 кг - видео.
Серебро
Анастасия Новикова - самбо, 48 кг.
Елена Сайко - самбо, 64 кг.
Олег Омельчук - стрельба из пневматического пистолета, 10 м.
Бронза
Наталья Смаль - самбо, 72 кг.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, где пройдут Европейские игры-2023.