Европейские игры-2019: медальный зачет
23:29, 22 июня 2019Другое
183 0
В столице Беларуси Минске проходят вторые в истории Европейские игры.
Европейские игры продлятся до 30 июня / фото: minsk2019.by
С 21 июня по 30 июня в Минске проходят Европейские игры-2019.
В ходе соревнований борьбу за медали ведут представители 50 стран. Всего будет разыграно 200 комплектов наград в 23 дисциплинах.
Сборную Украины в Минске представляют 198 спортсменов во всех пятнадцати видах спорта и двадцати двух дисциплинах.
У украинской сборной после первого дня соревнований в активе шесть наград (три золотые, две серебряные, одна бронзовая) и четвертое место в медальном зачете.
Медальный зачет Европейских игр-2019
|№
|Страна
|З
|С
|Б
|Всего
|1
|Россия
|9
|5
|4
|18
|2
|Беларусь
|4
|2
|8
|14
|3
|Грузия
|3
|3
|4
|10
|4
|Украина
|3
|2
|1
|6
|5
|Нидерланды
|1
|2
|0
|3
|6
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|7
|Косово
|1
|1
|0
|2
|8
|Франция
|1
|0
|2
|3
|9
|Великобритания
|1
|0
|1
|2
|10
|Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|11
|Португалия
|0
|1
|2
|3
|12
|Испания
|0
|1
|1
|2
|13
|Италия
|0
|1
|1
|2
|14
|Армения
|0
|1
|0
|1
|15
|Израиль
|0
|1
|0
|1
|16
|Латвия
|0
|1
|0
|1
|17
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|18
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|19
|Германия
|0
|0
|2
|2
|20
|Болгария
|0
|0
|1
|1
|21
|Чехия
|0
|0
|1
|1
|22
|Дания
|0
|0
|1
|1
|23
|Молдова
|0
|0
|1
|1
|24
|Словения
|0
|0
|1
|1
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter