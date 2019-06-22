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Европейские игры-2019: медальный зачет

23:29, 22 июня 2019
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Европейские игры продлятся до 30 июня / фото: minsk2019.by

В ходе соревнований борьбу за медали ведут представители 50 стран. Всего будет разыграно 200 комплектов наград в 23 дисциплинах.

Сборную Украины в Минске представляют 198 спортсменов во всех пятнадцати видах спорта и двадцати двух дисциплинах.

У украинской сборной после первого дня соревнований в активе шесть наград (три золотые, две серебряные, одна бронзовая) и четвертое место в медальном зачете.

Медальный зачет Европейских игр-2019

СтранаЗСБВсего
1Россия95418
2Беларусь42814
3Грузия33410
4Украина3216
5Нидерланды1203
6Бельгия1113
7Косово1102
8Франция1023
9Великобритания1012
10Азербайджан0134
11Португалия0123
12Испания0112
13Италия0112
14Армения0101
15Израиль0101
16Латвия0101
17Сербия0101
18Румыния0033
19Германия0022
20Болгария0011
21Чехия0011
22Дания0011
23Молдова0011
24Словения0011

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Теги: #Европейские игры#Европейские игры-2019