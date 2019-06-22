Европейские игры-2019: медальный зачет

В столице Беларуси Минске проходят вторые в истории Европейские игры.

С 21 июня по 30 июня в Минске проходят Европейские игры-2019.

В ходе соревнований борьбу за медали ведут представители 50 стран. Всего будет разыграно 200 комплектов наград в 23 дисциплинах.

Сборную Украины в Минске представляют 198 спортсменов во всех пятнадцати видах спорта и двадцати двух дисциплинах.

У украинской сборной после первого дня соревнований в активе шесть наград (три золотые, две серебряные, одна бронзовая) и четвертое место в медальном зачете.

Медальный зачет Европейских игр-2019