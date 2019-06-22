В Минске состоялась церемония открытия Европейских игр

Украину на соревнованиях представят 198 спортсменов.

В Минске состоялась церемония открытия вторых в истории Европейских игр.

Шоу было организовано на столичном стадионе "Динамо". С помощью специальных эффектов и участников выступлений были показаны национальные особенности Беларуси.

Кроме того, состоялся парад стран-участниц соревнований, в котором приняла участие сборная Украины. Знаменосцем украинцев был стрелок Николай Мильчев.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. 198 спортсменов будут представлять Украину во всех пятнадцати видах спорта и двадцати двух дисциплинах.

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Напомним, на первых в истории Европейских играх, которые прошли в 2015 году в Баку, Украина завоевала 46 медалей (8 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовые) и заняла восьмое место в общем зачете.

УНИАН ранее также сообщал о том, что лучшей спортсменкой Украины по итогам мая была признана легкоатлетка Ярослава Магучих.