Канада - Финляндия: видео трансляция финала ЧМ-2019 по хоккею

Канадская и финская сборные определят победителя мирового первенства

26 мая в Словакии пройдет финальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором встретятся сборные Канады и Финляндии.

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Канада - Финляндия.

Встреча начнется в 21.15.

Плеер с видеотрансляцией матча будет доступен в новости перед началом встречи.

Канада может стать чемпионом мира в 27-й раз в истории, тогда как Финляндия - лишь в третий.

Сборная Канады, напомним, заняла первое место в своей группе, а Финляндия вышла в плей-офф со второй строчки. Интересно, что единственное поражение на турнире канадцам нанесли как раз финны - со счетом 3:1.

В четвертьфинале ЧМ-2019 Канада в овертайме обыграла Швейцарию, а Финляндия также в овертайме одолела Швецию. В полуфинале турнира Канада разгромила Чехию, а Финляндия прошла Россию.