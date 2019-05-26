Канада - Финляндия: видео трансляция финала ЧМ-2019 по хоккею
13:45, 26 мая 2019Другое
382 0
Канадская и финская сборные определят победителя мирового первенства
Канада - Финляндия / REUTERS
26 мая в Словакии пройдет финальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором встретятся сборные Канады и Финляндии.
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Канада - Финляндия.
Встреча начнется в 21.15.
Плеер с видеотрансляцией матча будет доступен в новости перед началом встречи.
Канада может стать чемпионом мира в 27-й раз в истории, тогда как Финляндия - лишь в третий.
Сборная Канады, напомним, заняла первое место в своей группе, а Финляндия вышла в плей-офф со второй строчки. Интересно, что единственное поражение на турнире канадцам нанесли как раз финны - со счетом 3:1.
В четвертьфинале ЧМ-2019 Канада в овертайме обыграла Швейцарию, а Финляндия также в овертайме одолела Швецию. В полуфинале турнира Канада разгромила Чехию, а Финляндия прошла Россию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter