Світоліна, Цуренко і Ястремська заявлені на турнір у Мадриді

Три українські тенісистки потрапили в заявочний лист першого в сезоні грунтового турніру серії WTA Premier Mandatory, який стартує в Мадриді 04 травня.

Три найсильніші українські тенісистки - Еліна Світоліна, Леся Цуренко і Даяна Ястремкая - візьмуть участь у тенісному турнірі в Мадриді, який відкриє серію грунтових змагань.

Турнір категорії Premier Mandatory стартує в столиці Іспанії 4 травня, повідомляє Великий теніс України.

Світоліна п'ять разів виступала на Mutua Madrid Open і жодного разу не проходила далі другого кола (2015, 2016, 2018). Торік українка поступилася у другому раунді Карла Суарес-Наварро і заробила 65 рейтингових очок.

Леся Цуренко раніше шість разів грала в Мадриді, але жодного разу не зуміла подолати стартовий бар'єр основної сітки. У минулому сезоні Цуренко поступилася у першому колі другої сіяної Кароліні Плишковой і додала 10 пунктів до своїх рейтинговими очками.

Даяна Ястремська дебютує на змаганнях у Мадриді.

Зазначимо, що вчора стало відомо, що Еліна Світоліна бере паузу на невизначений термін для відновлення після травми коліна.