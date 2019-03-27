Світоліна, Цуренко і Ястремська заявлені на турнір у Мадриді

12:33, 27 марта 2019
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Еліна Світоліна у травні візьме участь у турнірі в Мадриді/ WTA

Три найсильніші українські тенісистки - Еліна Світоліна, Леся Цуренко і Даяна Ястремкая - візьмуть участь у тенісному турнірі в Мадриді, який відкриє серію грунтових змагань.

Турнір категорії Premier Mandatory стартує в столиці Іспанії 4 травня, повідомляє Великий теніс України.

Світоліна п'ять разів виступала на Mutua Madrid Open і жодного разу не проходила далі другого кола (2015, 2016, 2018). Торік українка поступилася у другому раунді Карла Суарес-Наварро і заробила 65 рейтингових очок.

Леся Цуренко раніше шість разів грала в Мадриді, але жодного разу не зуміла подолати стартовий бар'єр основної сітки. У минулому сезоні Цуренко поступилася у першому колі другої сіяної Кароліні Плишковой і додала 10 пунктів до своїх рейтинговими очками.

Даяна Ястремська дебютує на змаганнях у Мадриді.

Зазначимо, що вчора стало відомо, що Еліна Світоліна бере паузу на невизначений термін для відновлення після травми коліна.

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Теги: #Мадрид#теннис#Еліна Світоліна#Леся Цуренко