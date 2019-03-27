Світоліна, Цуренко і Ястремська заявлені на турнір у Мадриді
Три найсильніші українські тенісистки - Еліна Світоліна, Леся Цуренко і Даяна Ястремкая - візьмуть участь у тенісному турнірі в Мадриді, який відкриє серію грунтових змагань.
Турнір категорії Premier Mandatory стартує в столиці Іспанії 4 травня, повідомляє Великий теніс України.
Світоліна п'ять разів виступала на Mutua Madrid Open і жодного разу не проходила далі другого кола (2015, 2016, 2018). Торік українка поступилася у другому раунді Карла Суарес-Наварро і заробила 65 рейтингових очок.
Леся Цуренко раніше шість разів грала в Мадриді, але жодного разу не зуміла подолати стартовий бар'єр основної сітки. У минулому сезоні Цуренко поступилася у першому колі другої сіяної Кароліні Плишковой і додала 10 пунктів до своїх рейтинговими очками.
Даяна Ястремська дебютує на змаганнях у Мадриді.
Зазначимо, що вчора стало відомо, що Еліна Світоліна бере паузу на невизначений термін для відновлення після травми коліна.