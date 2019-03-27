Вашингтон обыграл Каролину и ушел в отрыв в борьбе за первое место Столичного дивизиона НХЛ

Матч завершился со счетом 4:1, а Александр Овечкин забил 49-й гол в сезоне.

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге Александр Овечкин забил победный гол на пятой минуте третьего периода и принес "Вашингтону" (45-24-8) 11-ю победу в последних 14 матчах.

Матч завершился со счетом 4:1, сообщает официальный сайт соревнований.

"Кэпиталз" воспользовались поражением "Айлендерс" и на три очка оторвались от них, а также "Питтсбурга" в борьбе за первое место Столичного дивизиона.

"Сегодня у меня было много шансов забить, но, наконец-то, я использовал один из них, - сказал Овечкин, для которого гол стал 49-м в сезоне и 656-м в карьере, что позволило ему сравняться на 13-м месте в истории лиги с Бренданом Шэнахэном. - В последних нескольких играх я свои шансы не использовал. Но сегодня я забил важный гол и очень рад победе".

Шайба стала для Овечкина первой за пять игр. У него осталось пять матчей, чтобы стать третьим в истории лиги игроком, восемь раз достигавшим рубежа в 50 голов. Первой звездой встречи был признан Евгений Кузнецов, который играл вдохновенно и сделал три передачи. Также голами у "Кэпиталз" отметились Ти-Джей Оши, Джон Карлсон и Никлас Бэкстрем.

"Каролина" (42-27-7) не смогла подобраться к "Айлендерс" и "Питтсбургу", от которых продолжает отставать на четыре очка. "Харрикейнз" занимают место первой "уайлд-кард" и при одной игре в запасе опережают "Монреаль". Единственную шайбу гостей забросил Дуги Хэмилтон.

"Они играли хорошо, а мы нет, - сказал тренер "Каролины" Род Бриндамор. - Учитывая это, у нас по-настоящему и не было шансов в этой игре. Так мне казалось в течение всего матча. Мы свою игру так и не показали".

В четверг команды снова сыграют в Роли.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

26 марта.

Монреаль – Флорида – 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

1:0 - 6 Татар (Петри, Шоу), 2:0 - 12 Кулак (Уил, Котканиеми),3:0 - 14 Татар (Галлахер, Уэбер), 4:0 - 22 Лехконен (Кулак, Шоу),5:0 - 32 Дано (Татар, Мете), 5:1 - 41 Ватрано (Мальгин, Трочек), 6:1 - 51 Доми)

Ванкувер – Анахайм – 4:5

0:1 - 9 Стил, 1:1 - 12 Виртанен (Бигл, Шаллер), 2:1 - 19 Эдлер (Ливо), 2:2 - 32 Стил (Шервуд), 2:3 - 39 Стил, 2:4 - 47 Ракелль (Терри, Хенрик), 2:5 - 51 Шервуд, 3:5 - 53 Ливо, 4:5 - 54 Пирсон (Хорват, Стечер)

Вашингтон – Каролина – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

1:0 - 16 Оши (Хагелин, Кузнецов), 1:1 - 35 Хэмилтон (Нидеррайтер, Уильямс), 2:1 - 44 Овечкин (Кузнецов, Уилсон), 3:1 - 51 Карлсон (Кузнецов, Орлов), 4:1 - 57 Бэкстрем (Карлсон, Овечкин)

Коламбус – Айлендерс – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

1:0 - 5 Дзингел (Дженнер, Веренски), 2:0 - 42 Панарин (Дюшен, Эткинсон), 3:0 - 51 Бьоркстранн, 4:0 - 59 Эткинсон (Джонс, Дюшен)

Оттава – Баффало – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

1:0 - 17 Дюклер (Шабо, Линдберг), 2:0 - 19 Гиббонс (Ярош), 3:0 - 45 Балцерс (Шабо, Райан), 4:0 - 47 Пяярви-Свенссон (Гиббонс, Воланин)

Эдмонтон – Лос-Анджелес – 8:4 (5:1, 2:3, 1:0)

0:1 - 2 Иафалло (Браун, Копитар), 1:1 - 3 Нюджент-Хопкинс (Чейссон), 2:1 - 4 Драйзайтль (Коскинен, Клефбом), 3:1 - 10 Кэссиан (Клефбом, Ларссон), 4:1 - 14 Нюджент-Хопкинс (Чейссон, Нерс), 5:1 - 19 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Клефбом), 5:2 - 27 Даути (Браун, Копитар), 6:2 - 31 Макдэвид (Ларссон, Драйзайтль), 7:2 - 34 Драйзайтль (Нерс, Макдэвид), 7:3 - 36 Браун (Копитар, Тоффоли), 7:4 - 39 Грундстрем (Уолкер, Амадио), 8:4 - 58 Драйзайтль (Гамбарделла, Макдэвид)

Аризона – Чикаго – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

1:0 - 45 Казинс (Экман-Ларссон)