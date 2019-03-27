Звезда "боев без правил" Макгрегор находится под следствием из-за обвинений в сексуальном насилии
01:29, 27 марта 2019Другое
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Ирландская полиция расследует дело экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора.
Конор МакГрегор / REUTERS
Ирландская полиция расследует дело экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, которого подозревают в сексуальном насилии.
Об этом сообщает The New York Times.
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Инцидент якобы произошел в декабре 2018 года, после чего Макгрегор был арестован в январе и допрошен. Ирландский боец был отпущен до появления новых подробностей.
В данный момент расследование продолжается, но официальные обвинения в преступлении Конору не выдвинуты.
26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры и уходе из MMA. В последнем поединке он проиграл Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.
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