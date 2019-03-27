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Звезда "боев без правил" Макгрегор находится под следствием из-за обвинений в сексуальном насилии

01:29, 27 марта 2019
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Конор МакГрегор / REUTERS

Об этом сообщает The New York Times.

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Инцидент якобы произошел в декабре 2018 года, после чего Макгрегор был арестован в январе и допрошен. Ирландский боец был отпущен до появления новых подробностей.

В данный момент расследование продолжается, но официальные обвинения в преступлении Конору не выдвинуты. 

26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры и уходе из MMA. В последнем поединке он проиграл Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.

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Теги: #сексуальное насилие#Конор МакГрегор