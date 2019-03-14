Умерла легенда Формулы-1 Чарли Уайтинг

Гоночный директор турнира скончался на 67-м году жизни.

Гоночный директор Формулы-1 и делегат по безопасности Международной автомобильной федерации (ФИА) Чарли Уайтинг скончался на 67-м году жизни в Мельбурне, сообщает пресс-служба организации. Причиной смерти стала лёгочная эмболия. Он умер за сутки до начала нового сезона.

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«Я с огромной грустью узнал о внезапной смерти Чарли. Я знаю Уайтинга много лет, и он был великим гоночным директором, центральной и неповторимой фигурой в «Формуле-1», воплощавшей этику и дух этого фантастического спорта», — прокомментировал его смерть президент ФИА Жан Тодт.

Чарли Уайтинг начал карьеру в «Формуле-1» в 1977 году с работы в гоночной команде Hesketh Racing. В 1997 году он был назначен гоночным директором и делегатом по безопасности ФИА. Именно Уайтинг давал старт каждой гонке.