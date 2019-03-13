Свитолина вырвала победу в 3-часовом триллере и впервые вышла в 1/4 финала Индиан-Уэлсса

Поединок Элины Свитолиной и Эшли Барти побил рекорд сезона по продолжительности!

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) выиграла поединок четвертого круга на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США). 24-летняя украинка в тяжелейшем матче одолела австралийку Эшли Барти (№12 WTA).

Встреча продолжалась 3 часа 12 минут. Любопытно, что на данный момент это рекорд сезона по продолжительности матча в женском теннисе. Предыдущее достижение было установлено 4 марта - матч Бирелл - Касаткина в Брисбене продолжался 3 часа 7 минут.

Индиан-Уэллс. Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина) – Эшли Барти (Австралия) – 7:6 (10:8), 5:7, 6:4

.@ElinaSvitolina takes the longest match of the 2019 season!



Outlasts Barty to reach the @BNPPARIBASOPEN quarterfinals, 7-6(8), 5-7, 6-4! pic.twitter.com/4cctUCTfYu — WTA (@WTA) March 13, 2019

Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэлссе. В следующем раунде она сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии, которая неожиданно выбила из борьбы экс-первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии.

Как сообщает Большой теннис Украины, для Свитолиной победа над Барти - это 50-й выигрыш за карьеру в матчах с соперницами из топ-20 рейтинга WTA.