"Вашингтон" продлил победную серию до шести матчей и вернулся на первое место дивизиона НХЛ

Кэпиталс обыграли Нью-Джерси Дэвилз со счетом 3:0.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге "Вашингтон" продлил победную серию до шести матчей и вновь вырвался вперед в сражении с "Айлендерс" за первое место Столичного дивизиона.

Кэпиталх обыграли Нью-Джерси Дэвилз со счетом 3:0, сообщает официальный сайт лиги.

Успех "Кэпиталз" (40-21-7) принесли голы Андре Бураковски, Никласа Бэкстрема и Ларса Эллера, а также отличная игра Брэйдена Холтби, который сделал 25 сэйвов и оформил третий в сезоне и 35-й в НХЛ шатаут. По последнему показателю он сравнялся с Олафом Колцигом на первом месте в клубной истории. Примечательно, что пять из этих "сухарей" Холтби оформил в матчах с "Девилз".

"Игру мы начали ни шатко, ни валко, но в итоге забили первыми, - сказал тренер "Вашингтона" Трой Терри. - Брэйден с первых минут играл отлично и дал нам время освоиться. Сегодня он решил исход встречи".

"Нью-Джерси" (25-34-9) потерпел пятое поражение подряд, и в шести из последних семи матчей забивал не более двух голов. В воротах "Девилз" сыграл Маккензи Блэквуд, сделавший 33 сэйва. "Нью-Джерси" не воспользовался ни одним из шести шансов в большинстве (а также ни одним из 24 в последних девяти встречах).

Александр Овечкин нанес пять бросков в створ, но остался без очков. Ему не хватает одного балла до отметки в 1200 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

08 марта.

Вашингтон Кэпиталз — Нью-Джерси Дэвилз 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Флорида Пантерз — Миннесота Уайлд 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)

Каролина Харрикейнз — Виннипег Джетс 1:8 (0:4, 0:1, 0:3)

Анахайм Дакс — Монреаль Канадиэнс 8:2 (2:1, 3:1, 3:0)